Калуга, 6 июля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Калужский загородный оздоровительный лагерь «Галактика» вошёл в сотню лучших лагерей России. Как сообщили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM в Центре организации детского и молодежного отдыха «Развитие» Калужской области, участие в исследовании приняли 800 организаций из 77 регионов России, в том числе 12 из Калужской области.

nedelya40.ru Лагерь «Галактика» вошёл в сотню лучших лагерей России

Помимо «Галактики» в калужском списке: «Вятичи», «Русичи», «Белка», «Робин Гуд», «Магистраль», «Звёздный», «Смена», «Дружба», «Златоуст», «Чайка» и «Искра».

Учреждения оценивались по 78 параметрам — от условий размещения и качества питания до кадрового состава. Методика формирования рейтинга разработана Высшей школой экономики. В его основу легла информация, представленная в открытых источниках и доступная всем пользователям на профильных интернет-ресурсах. Также, учитывались отзывы родителей и детей, размещенные на сайтах лагерей, туроператоров и в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 184 млн рублей из областного и местных бюджетов планируется направить на организацию отдыха, оздоровления, занятости калужских детей и подростков в 2016 году. Отдых будет организован для 83 тысяч детей от 7 до 17 лет, в том числе для 34 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Дети региона отдохнут в 17 загородных оздоровительных лагерях, трех оздоровительных учреждениях санаторного типа и трех санаториях, 351 лагере дневного пребывания, шести лагерях труда и отдыха, 22 туристических и палаточных лагерях. Кроме того, на 512 пришкольных участках, школьных лесничествах и досуговых площадках будет оздоровлено 29 тысяч человек, в 232 многодневных туристических походах примут участие свыше 8680 подростков.

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