Оренбург, 6 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ не вносило предложений по снятию ограничений на привлечение граждан Турции для работы на территории России. Об этом сообщил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин сегодня, 6 июля.

Cllane4 Граждане Турции

Министр труда и социальной защиты провёл пресс-конференцию в Оренбурге, куда он ездил с рабочим визитом. Он пояснил, что министерство после изменений во взаимоотношениях с Турцией и соответствующего поручения президент РФ Владимира Путина ещё не вносило предложений по снятию ограничений для турецких граждан, желающих работать в России.

«Могу назвать цифры. У нас раньше, где-то 2014, 2015 год, в среднем работало порядка 30−40 тысяч работников из Турции. Сейчас, по результатам первого полугодия, турецких работников занято где-то около 6−7 тысяч», — сказал Топилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня появилась информация, что продовольственное эмбарго, введённое в отношении Турции, может быть отменено.