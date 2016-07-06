Нальчик, 6 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии создана новая компания ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», которая будет самостоятельным поставщиком газа в республику. Руководителем новой компании назначен Владимир Анастасов. Как сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе главы региона, создать новую структуру по поставкам газа в регион газовики посчитали возможным в силу того, что в республике наметилась положительная динамика погашения текущих платежей.

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При этом, как отмечают в самом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», новая компания по поставке газа создана в качестве пилотного проекта по решению руководства ПАО «Газпром».

Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз» Игорь Боткин представил главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову директора новой компании Владимира Анастасова и выразил надежду, что он, обладая опытом работы в различных газовых компаниях, сохранит и приумножит заданные темпы роста.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», Владимир Анастасов — уроженец Донецкой области. Имеет два высших образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Теплогазоснабжение и вентиляция». С 1998 года работал в разных строительных организациях Донецкой области, а с 2004 года в Старобешевском Управлении по газоснабжению и газификации ОАО «Донецкоблгаз».

С 2010 по 2015 годы занимал должность главного инженера ОАО «Макеевкагаз», с 2015 года по настоящее время работал главным инженером ОАО «Сургутгаз» и директором Управления тепловодоснабжения и водоотведения №1 города Сургут.

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Напомним, общая сумма задолженности Кабардино-Балкарии за свет, газ и тепловую энергию весной 2016 года превысила 10 млрд рублей. Эти долги были накоплены не за один год. В 2015 году темпы роста задолженности региона за энергоресурсы замедлились. Тем не менее платить по счетам все равно придется. Как заявил глава республики Юрий Коков, десятилетиями копившиеся долги перед поставщиками энергоресурсов должны быть погашены, а виновные, не обеспечившие погашение текущих платежей и динамику снижения задолженности прошлых лет, — наказаны.

Что касается сумм долга, то они таковы: за природный газ Кабардино-Балкария задолжала 8,3 млрд рублей, за электричество — 698,5 млн рублей, за тепловую энергию — 1,3 млрд рублей. При этом большая часть неплатежей приходится на население и предприятия топливно-энергетического комплекса.