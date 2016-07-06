Лондон, 6 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 6 июля, что те члены парламента, которые голосовали за участие страны во вторжении в Ирак, должны взять на себя часть ответственность за допущенные ошибки, сообщает Reuters.

Франсиско Гойя. Процессия кающихся грешников. 1819

С таким заявлением глава правительства выступил после публикации доклада Джона Чилкота, в котором приводится анализ действий страны, в частности, перед вторжением 2003 года, добавив, что нужно гарантировать готовность вооруженных сил страны к любому будущему конфликту.

«Решение отправляться на войну было поставлено на голосование в этой палате, и парламентарии с обеих сторон, которые проголосовали за военные действия, должны взять на себя справедливую долю ответственности, — подчеркнул он. — Мы не можем вернуть время назад, однако мы можем гарантировать, что уроки извлечены, а меры приняты».

«Крайне важно при правильном принятии решений, чтобы премьер-министр создавал климат, в котором официальным лицам и другим экспертам было безопасно бросать вызов существующей политике, а также высказывать сомнения относительно взглядов министров и премьер-министра без страха и надежд расположение», — отметил Кэмерон.

Напомним, 6 июля в Великобритании был опубликован доклад Джона Чилкота, в котором приводятся данные о том, что вторжение в Ирак в 2003 году было не обосновано. В частности, тогдашний премьер-министр Тони Блэр уже признал правомочность некоторых положений критики Чилкота, однако подчеркнул, что действовал добросовестно и в интересах Соединенного Королевства.