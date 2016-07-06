Бронзовая статуя Капитана Америка будет установлена в Нью-Йорке
Нью-Йорк, США, 6 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Четырехметровая бронзовая статуя Капитана Америка будет представлена компанией Marvel на фестивале Comic-con 2016, с последующей установкой в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает издание Comicbook.
Таким образом будет отмечен 75-летний юбилей одного из американских супергероев.
Вице-президент Marvel Пол Гиттер заявил, что все 75 лет Капитан Америка вдохновлял поколения фанатов и являлся символом борьбы за свободу и правое дело, олицетворяя силу духа.
В Бруклине неоднократный спаситель человечества встанет с высоко поднятым щитом на постамент с надписью «Я всего лишь парень из Бруклина».
Во время фестиваля Comic-con 2016, с 20 по 24 июля 2016 года, будут проданы семьсот пятьдесят 12-дюймовых и сто 35-дюймвых коллекционных супергероев.
Супергерой Капитан Америка по сей день фигурирует в полнометражных художественных фильмах студии Marvel. Последним из них стал «Первый мститель 3: Противостояние», заработавший в мировом прокате более $1 млрд.