Нью-Йорк, США, 6 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Четырехметровая бронзовая статуя Капитана Америка будет представлена компанией Marvel на фестивале Comic-con 2016, с последующей установкой в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает издание Comicbook.

arhiv.aukro.ua Капитан Америка

Таким образом будет отмечен 75-летний юбилей одного из американских супергероев.

Вице-президент Marvel Пол Гиттер заявил, что все 75 лет Капитан Америка вдохновлял поколения фанатов и являлся символом борьбы за свободу и правое дело, олицетворяя силу духа.

В Бруклине неоднократный спаситель человечества встанет с высоко поднятым щитом на постамент с надписью «Я всего лишь парень из Бруклина».

Во время фестиваля Comic-con 2016, с 20 по 24 июля 2016 года, будут проданы семьсот пятьдесят 12-дюймовых и сто 35-дюймвых коллекционных супергероев.

Супергерой Капитан Америка по сей день фигурирует в полнометражных художественных фильмах студии Marvel. Последним из них стал «Первый мститель 3: Противостояние», заработавший в мировом прокате более $1 млрд.