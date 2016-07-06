Липецк, 6 июля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Липецке в отношении ООО «Горкасса-Л», которое занималось сбором денежных средств с граждан за горячую воду и отопление возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, причиной послужили заявления от горожан, ООО «КБ «Платина» и директора филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, теплоэнергетики заключили договор с банком «Платина» для сбора платы за коммунальные услуги. Банк заключил с ООО «Северный центр позитроники» агентский договор оказания услуг, не предусматривающий заключения субагентских договоров, однако общество заключило договоры с ООО «Горкасса-Л» и ИП Бычковым А. В. Деньги горожан через «Горкассу» до поставщиков ресурсов не дошли.

После доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано «за отсутствием события преступления». Однако прокуратура отменила это постановление и инициировала новую проверку. Выяснилось, что 87 лицам из-за действий «Горкассы» был причинен ущерб на сумму 347 тысяч рублей. Свой офис компания покинула. Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» было возбуждено 27 июня.

Также проверка показала, что ООО «Квадраплат» и ООО «Северный центр позитроники» вообще не имели права принимать от липчан платежи за коммунальные услуги, однако собирали деньги и не передавали их ресурсоснабжающей организации. В отношении этих компаний материалы для возбуждения уголовного дела в следственные органы только направлены.

Как сообщалось ранее, из-за действий предполагаемых компаний-мошенников ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» недополучила почти 3,5 млн рублей. При этом компания уже собирается разорвать отношения с банком «Платина» — из-за того, что он передал функции сбора средств сторонним компаниям без уведомления.