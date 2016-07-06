Москва, 6 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Около четверти камер видеофиксации, установленных в Москве, являются муляжами, заявил в ходе пресс-конференции глава Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев, передает «Авторадио».

google.images Дорожный знак

По словам Юрьева, всего в столице размещены почти 900 камер, при этом примерно 25% из них — муляжи. Однако где именно расположены камеры-обманки, Юрьев не уточнил.

При этом руководитель ЦОДД отметил, что наличие муляжей видеоустройств способствует сокращению числа аварий на улицах столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Ефремов заявил о снижении на 37% числа ДТП на дорогах благодаря комплексам фото и видеофиксации.