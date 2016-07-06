Наро-Фоминск, Московская область, 6 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Знаменитый своим сожительством с тигром Амуром козел Тимур, прибывший в столицу на лечение после инцидента с четырехлапым соседом по вольеру в Приморском сафари-парке, посетил ВДНХ, где познакомился с несколькими «невестами» из Подмосковья. Больше всего Тимуру приглянулась коза Маня из Наро-Фоминского района области, сообщает РИАМО.

Pixel-mixer Козел

На ВДНХ для встречи с интернет-знаменитостью привезли пять коз из подмосковных хозяйств: Маню из Наро-Фоминского района, Анжелику из Рузского района, Викторию из Луховицкого района, Лаки и Шусю из Истринского района.

«Больше других ему, вроде как, понравилась Маня из Наро-Фоминского района. Козочке около 8 месяцев, она проживает на агрофирме «Хутор метель» и уже осеменена, все остальные козочки молоденькие совсем. Наверное, это главная причина, почему Тимур так себя повел», — отметила PR-менеджер рынка «Фермерия» Анастасия Точилина.

Конкуренцию подмосковным козам могут составить и столичные «невесты», с которыми козел Тимур также познакомился на ВДНХ.

«Сейчас мы обсудим, кто же больше других понравился козлу, и, возможно, организуем свадьбу», — заключила Точилина.

Тимур останется на ВДНХ до 8 июля, когда ему исполнится три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Козел Тимур и тигр Амур подружились в Приморском сафари-парке осенью 2015 года, став жить в одном вольере. Однако в какой-то момент хищник напал на травоядного Тимура и покусал товарища.