Пермь, 6 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Мэр Перми Игорь Сапко заявил о предложении Миниэкэномразвития Пермского края по созданию Камского экономического пояса, куда должны войти и Прикамье, и Удмуртия. Он озвучил эту идею на пресс-конференцию в Удмуртской региональной общественной приёмной партии «Единая Россия», где Игорь Сапко выступал в качестве лидера региональной группы №12 на выборах депутатов Государственной думы РФ. Группа — единая для Пермского края и Удмуртии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого отделения партии «Единой России».

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«Я считаю правильным, взвешенным и логичным решение объединить территории Удмуртии и Пермского края, — заявил на встрече в Ижевске Игорь Спапко. — Мы объединены социально-экономическими, культурными, этническими связями. Наши города создавались, как заводские поселки, которые в дальнейшем выросли в промышленные города и сегодня промышленность является основой экономики и определяет динамику развития наших территорий».

Также лидер региональной группы напомнил о недавнем подписании депутатами Городских дум Перми и Ижевска двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Пермские аналитики предполагают, что столь смелые высказывания объясняются не стремлением территориально объединить регионы, а предвыборной ситуацией. Игорь Сапко, возглавивший объединённый региональный список «Единой России», мало знаком избирателям Удмуртии.

Напомним, идея объединения Пермского края с другими территориями не нова. Его объединение со Свердловской областью ранее предлагал в Совете Федерации РФ сенатор от Брянской области Сергей Калашников. На его взгляд, Пермский край и Свердловская область могли бы объединиться, так как эти регионы обладают взаимодополняемыми промышленными предприятиями. Подчеркнем, что с 1985 по 1988 год Калашников занимал должность начальника отдела Министерства оборонной промышленности СССР.