Варшава, 6 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая больше не скрывает своих «агрессивных намерений», является крупнейшей угрозой для мировой и европейской безопасности. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич в преддверии саммита НАТО, который 8−9 июля должен состояться в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вой по поводу России

«Часть Европы, в которой мы живем, находится под угрозой, — заявил он. — Агрессором является Россия».

1 июля министр обороны Польши Антони Мачеревич на пресс-конференции заявил, что диалог с руководством России возможен, однако вести его надо с позиции принятых на саммите НАТО решений, то есть «отпугивая» от агрессивных шагов.

При этом Мачеревич добавил, что речь не идет о запугивании Москвы силой Североатлантического альянса. «Речь идет не о том, чтобы кого-то как-то пугать силой, а о том, чтобы отпугивать от безрассудных агрессивных шагов», — сказал министр обороны Польши.

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