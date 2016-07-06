Пермь, 6 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В городе Соликамске Прикамья полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в хранении и распространении крупной партии наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления МВД.

stevepb Наркотическое вещество

Предварительно установлено, что злоумышленник при помощи интернета приобретал крупные партии наркотических средств в городе Березники, а далее перевозил их на автомобиле в Соликамск, где в собственной квартире расфасовывал с целью сбыта. Реализация осуществлялась через закладки и связь с покупателями через интернет. Покупатели переводили деньги на банковскую карту продавца и получали получив адрес и место тайника.

В целях конспирации злоумышленник выбирал разные способы закладок, действовал исключительно в тёмное время суток.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в собственной квартире. Из тайников, расположенных в разных частях города, изъято более 40 граммов наркотических средств. Кроме этого, недалеко от места жительства подозреваемого полицейские обнаружили пакет с запрещённым веществом, общий вес которого составил более 2 килограммов. Злоумышленник планировал расфасовать его и сбыть на территории города. Проведённое исследование показало, что изъятым веществом является синтетическое наркотическое средство. По факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовно дело. Подозреваемый арестован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Пермского края с января по июнь 2016 года из незаконного оборота изъято свыше 14,1 кг наркотических средств, из них синтетических наркотических средств — свыше 11,2 кг. За этот же период правоохранительными органами региона выявлено 2042 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из которых пресечена сотрудниками органов внутренних дел.

Подчеркнем, что 2015 года синтетические аналоги наркотиков (так называемые курительные смеси и «спайсы») находились на последнем месте по распространенности на территории Пермского края. Еще два года назад наиболее значительными по объемам незаконного распространения наркотиками в Прикамье являлись героин, гашиш и марихуана. На втором месте располагались «традиционные» синтетические наркотики — метамфетамин, МДМА и амфетамин.