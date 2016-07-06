Ярославль, 6 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Ситуация с недостроенными детскими садами в Ярославле вызвала ряд вопросов со стороны регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ, специалисты организации отметили определенные странности в отношениях заказчика строительства с подрядчиком.

В рамках областной целевой программы с высокой долей федерального софинансирования в Ярославле строилось шесть детсадов. Но возведение трех из них — на улицах Академика Колмогорова, Чернопрудной и на Тутаевском шоссе, рассчитанных в общей сложности на 580 детей, было остановлено на стадии закладки фундамента.

Как выяснили активисты Народного фронта и привлеченные эксперты, во всех трех случаях генподрядчиком выступала одна и та же компания из Московской области — ООО «Бизнес-Стиль». Осенью 2014 года по итогам торгов она выиграла закупку по садикам на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной, но не смогла предоставить исполнение обеспечения контрактов. В результате контракты с организацией не были заключены. А весной 2015 года та же фирма снова выиграла торги на строительство этих садиков, а также детсада на Тутаевском шоссе. Заказчиком выступало подведомственное мэрии Агентство по строительству.

«Разумеется, у нас возникли вопросы. Почему после первых же торгов заказчик не направил сведения в антимонопольное ведомство, чтобы внести негативно зарекомендовавшую себя компанию в реестр недобросовестных поставщиков? Почему тянул с расторжением контракта вплоть до апреля 2016 года, если серьезные проблемы были очевидны еще в июле 2015 году?» — прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Ирина Комарова.

По данным единой информационной системы (ЕИС), на недостроенные объекты заказчик перечислил подрядчику 46,2 млн руб и сейчас пытается взыскать через Арбитражный суд свыше 30 млн рублей. При этом акты выполненных работ в ЕИС заказчик не выложил, и определить, на что именно были потрачены бюджетные деньги, невозможно.

«Ситуация существенно осложняется тем, что в результате всех этих проволочек мы лишились возможности получить федеральное софинансирование. Да, городские власти планируют достроить эти дошкольные учреждения в следующем году. Но теперь уже вся нагрузка ляжет на региональный и городской бюджеты, которые и без того испытывают дефицит», — подчеркнул Эксперт проекта ОНФ «За честные закупки», депутат муниципалитета Ярославля Павел Дыбин.

Региональный штаб ОНФ уже обратился к руководству мэрии с просьбой прокомментировать перспективы недостроенных объектов с указанием сроков их ввода в эксплуатацию и источников финансирования, а также разъяснить возможность возврата бюджетных денег.