Москва, 6 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Большинство жителей столицы, принявших участие в выборе названия для нового поезда метро, проголосовали за вариант «Москва», сообщает 6 июля портал проекта «Активный гражданин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В финале голосования гражданам было предложено выбрать одно из 10 представленных имен, отобранных в ходе предварительного этапа. Более 15% из 220,3 тыс. пользователей высказались за присвоение новому составу имени столицы.

На втором месте оказался вариант «Столица», за него проголосовали 14,8% пользователей, на третьем месте — «Мегаполис», в пользу такого названия отдали свои голоса 12,4% участников опроса. Кроме того, предлагались такие варианты как «Молния», «Волга», «Ветер» «Снегирь» и другие.

Составы нового поколения начнут перевозить пассажиров метро в следующем году. Поезда будут иметь более удобные двери с широким проемом, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Кроме того, состав будет оснащен современными системами вентиляции и освещения.