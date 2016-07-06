Москва, 6 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Десятая часть жителей России уверена, что Германия станет чемпионом «Евро-2016». 6% опрошенных ставят на победу Испании. Таковы данные опроса проведенного «Левада-центром».

Stewart Немецкие фанаты

По 4% российских граждан надеются на триумф французской или английской сборной.

Примечательно, что почти 70% жителей России не смогли назвать имя фаворита нынешнего чемпионата Европы.

Опрос методом личного интервью проведен 23−27 июня 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Напомним, в полуфинале сборная Португалии в среду сыграет с командой Уэльса, а сборная Германии в 7 июля сразится с хозяевами турнира французами. Финал чемпионата Европы пройдет 10 июля на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.