Москва, 6 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Чебурашка полетит на Международную космическую станцию 7 июля в составе очередной орбитальной экспедиции, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Martin Abegglen Чебурашка

Успешно пройдя предполетную мультподготовку и медкомиссию, главный мульт-герой России находится на пути к космодрому Байконур.

Орбитальное путешествие космического мульт-туриста приурочено к 80-летию студии «Союзмультфильм». Российский космонавт Чебурашка полетит в космос вместе со своим коллегой Анатолием Иванишиным, астронавтом NASА Кэтлин Рубинс и астронавтом JAXA Такуя Ониши 7 июля в 4.36 мск.

Вместе с экипажем МКС он посмотрит лучшие мультфильмы, совершит выход в открытый космос и запустит юбилейный вымпел студии. Кроме того, Чебурашка «отвечает» за проведение символичной стыковки «Союз — Мультфильм».