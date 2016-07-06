Киров, 6 июля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. «Я бы хотел обратиться к источнику власти — народу, жителям Кировской области. Я имею много недостатков, но я точно не взяточник и не коррупционер». Как сообщает ГТРК «Вятка», об этом заявил губернатор Кировской области Никита Белых в ход заседания суда, на котором адвокаты чиновника пытались обжаловать его арест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В ходе заседания защита Белых предложила выпустить его под залог в 28 млн долларов. Сам Белых пообещал, что не будет скрываться в случае освобождения. По его словам, в ходе обыска у него изъяты заграничный, дипломатический и общегражданский паспорта и водительские права.

«Я вряд ли похож на человека, который будет переходить границу в лесах и в степях. Никакой преступной деятельности я не вел и вести не собираюсь», — заявил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, адвокаты предлагают отправить Белых под домашний арест, выпустить под залог или поручительство ряда политических и общественных деятелей.

Сам Белых пока находится в СИЗО «Лефортово». Он был задержан 24 июня при получении взятки в особо крупном размере. На следующий день суд принял решение о его аресте.

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Взятку ему предложили за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.