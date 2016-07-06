Москва, 6 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Потери экономики РФ от санкций Запада можно оценить в 2−3 раза выше, чем ущерб от тех же санкций для экономики ЕС, но в любом случае такая политика не смогла бы изменить политический курс РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 июля руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, комментируя данные французских исследователей о том, что потери мировой экономики от антироссийских санкций составили более 60 млрд долларов.

Andrew Magill Белорусские киви

«Санкции снимаются в случае достижения какого-то результата, в случае с западными санкциями в отношении России страдают обе стороны. Если потери мировой экономики составили 60 млрд евро, то потери экономики России в 2−3 раза выше, но будь они хоть в 10 раз выше — повлиять на политический курс они бы не смогли», — отметил он.

При этом наиболее пострадавшими от санкций сторонами можно назвать европейский бизнес и российских потребителей, сказал Козловский. «Европейские производители лишились рынка сбыта или части прибыли из-за вовлеченности в серые поставки — все помнят «белорусские киви», а российские потребители лишились качественных продуктов питания по адекватным ценам: в большинстве случаев отечественные производители либо взвинтили цены, либо просто не могут предложить адекватную замену», — подчеркнул эксперт.

Недополученная прибыль от экспорта стран, поддержавших санкции против РФ, составила с декабря 2013 года по июнь 2015 60,2 млрд долларов, подсчитали эксперты Centre d`Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII, французский исследовательский центр по мировой экономике). Французские эксперты оценивали как формальные, так и неформальные ограничения в торговле. 77% потерь пришлось на страны ЕС.