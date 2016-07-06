Москва, 6 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Московский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты губернатора Кировской области Никиты Белых, арестованного за взятки в особо крупном размере, об освобождении чиновника под залог. Решение было оглашено в зале суда, передаёт Радио Свобода.

Furni Tour Под арестом

Решение Басманного суда об аресте Белых, вынесенное 25 июня, осталось в силе. Губернатор Кировской области останется под арестом до 24 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июля адвокат Белых Ольга Михайлова обратилась в суд просьбой отпустить подзащитного под залог в 28 млн рублей.

За обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере губернатора поручились несколько известных политиков и общественных деятелей, в том числе лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, член Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.