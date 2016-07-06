Москва, 6 июля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Власти Москвы продолжают уничтожать территории столичных парков: уже не первый месяц идет вырубка лесов. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественного движения «Архнадзор», градозащитники призывают правительство столицы прекратить уничтожение лесопарка в Кускове, прекратить незаконные работы в парке Дружбы, и пересмотреть проект строительства в охранной зоне парка Дубки. Активисты сообщили, что в городе увеличивается количество пикетов и митингов, физических противостояний жителей и активистов с сотрудниками правоохранительных органов.

Константин Маковский. В парке. 1881

Активисты движения отмечают, что вырубка части лесопарка в исторических границах усадьбы Кусково идет с 22 июня 2016 года. В тот же день инспекция Мосгорнаследия выявила нарушения при строительстве футбольных полей на территории Парка Дружбы, но работы продолжаются вопреки предписанию об их приостановке, а в охранной зоне парка «Дубки» продолжается возведение жилого дома, подчеркнули в «Архнадзоре».

Кроме того, с начала июня ведутся вырубки в парке Лужники, лишенного охранного статуса. Градозащитники требуют принять меры по постановке под государственную охрану спортивно-паркового ансамбля, спроектированного видным советским архитектором А.В. Власовым.

«Привычка игнорировать либо преодолевать закон — правовые режимы и градостроительные регламенты охраняемых территорий — унаследована действующей администрацией города от предыдущей администрации Юрия Лужкова. Пять с половиной лет ничего не изменили в этой практике. Отсутствие же охранных статусов у некоторых поздних по времени создания объектов должно служить не поводом для их уничтожения, а основанием для организации их научного выявления в качестве памятников. Готовность правительства Москвы умножать территориальные градостроительные конфликты и пытаться гасить их силовым образом говорит о его неспособности к согласованию интересов», — резюмировали в пресс-службе общественного движения.

Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительой политики и строительства Марат Хуснуллин признал, что в городе вырубают деревья. «Когда разговор идет о вырубке, если мы вырубаем одно какое-то дерево для транспортного строительства, мы минимум садим два», — отметил он.

Ранее градозащитники проводили общегородской митинг, с требованием придать Москве статус исторического поселения и создать отдельный Совет по наследию. Активисты потребовали прекратить застройку исторического облика столицы коммерческими объектами, не считаясь с интересами горожан и законом.

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