Истра, Московская область, 6 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Мсковской области автомобиль Lamborghini столкнулся с автомобилем Peugeot и врезался в отбойник, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД по региону.

DariuszSankowski Lamborghini

Инцидент произошел в Истринском районе на 38-м километре автодороги М9 «Балтия». Водитель спорткара не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Peugeot.

В результате ДТП никто не пострадал. У Lamborghini от удара в отбойник сильно повреждена передняя часть. Причины ДТП устанавливаются.