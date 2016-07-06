Якутск, 6 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев даст поручение откорректировать время приёма терапевтов в поликлиниках. Об этом он заявил 6 июля в Якутске в ходе общения с членами партии «Единая Россия».

Джордж Ламберт. Доктор

«Этот норматив мне не очень понятен, потому что я не считаю себя специалистом по регулированию рабочего времени врача, но если вы считаете, что 15 минут для терапевта — это мало, значит, дадим поручение разобраться для того, чтобы этот норматив откорректировать», — сказал Медведев, отвечая на реплику одного из участников о том, что 15 минут, отведённые терапевтам на приём пациентов — это очень мало.

Вместе с тем, глава правительства отметил, что время приёма пациентов не будет повышаться до бесконечности: «Но все-таки, наверно, какая-то разница между приемом терапевта и узкого специалиста, например, офтальмолога, должна быть. В любом случае скажу, чтобы это проанализировали».

Медведев также прокомментировал прозвучавшее предложение о разрешении для выпускников медицинских учреждений не отрабатывать три года в первичном блоке системы для поступления в интернатуру, поскольку это сокращает число узких специалистов: «По поводу узких специалистов и недопустимости образования пробела и нехватки кадров из-за переходов на несколько иную систему подготовки и использования возможностей интернатуру. Естественно, я всецело за то, чтобы этот переход был максимально мягким и спокойным».

Он напомнил, что раньше медицинская сфера испытывала потребность в терапевтах, педиатрах и врачах общей практики, и для ликвидации этой проблемы руководство страны принимало меры по привлечению врачей: «Затем ситуация изменилась: стало много специалистов широкого профиля, а узких специалистов стало мало. Сейчас нам нужно отбалансировать эти позиции. Поэтому я обязательно дам поручение проверить, каким образом эти позиции перекрывают друг друга».

По словам Медведева, если «в результате наших управленческих решений можем допустить какой-то перекос здесь, то тогда нужно будет поменять решения для того, чтобы количество узких специалистов было достаточным для каждой территории».