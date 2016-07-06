Мадрид, 6 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Суд в Барселоне (Испания) приговорил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и его отца Хорхе Месси к 21 месяцу тюрьмы каждого за уклонение от уплаты налогов, сообщает агентство Reuters.

Stefano Stabile Лионель Месси на граффити

Также спортсмен оштрафован на 2 млн евро за 3 налоговых преступления, а его отец — на 1,5 млн евро.

По версии следствия, в период с 2007 по 2009 г. спортсмен и его отец не уплатили налогов на общую сумму более 4 млн евро. Речь идёт о финансовых средствах, которые футболист каталонской «Барселоны» якобы получал за использование имиджа.

У обоих фигурантов дела есть право на обжалование вердикта в Верховном суде Испании. При этом отмечается, что данное наказание не означает тюремного заключения для футболиста и его отца, поскольку, согласно законодательству Испании, срок лишения свободы, который не превышает 2-х лет, является условным.

Стоит отметить, что, по версии журнала Forbes, Месси занимал четвертое место в рейтинге богатейших спортсменов мира. С июня 2014 года по июнь 2015 он заработал $74 млн.

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