Иркутск, 6 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Площадь действующих пожаров в Иркутской области за минувшие сутки уменьшилась на 350 га. На землях лесного фонда ликвидировано семь очагов, в том числе два вновь зарегистрированных, на общей площади 604,5 га. Еще два возгорания на площади 185 га удалось потушить на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Локализовано четыре пожара на общей площади 963 га: два — в Усть-Кутском, по одному — в Качугском и Чунском районах, а также два очага на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на площади 750 га.

В регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 1 384 га, из них три — вновь зарегистрированные. Также продолжает действовать один пожар площадью 14,1 тыс. га в военном лесничестве в Братском районе и один очаг площадью 970 га в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района.

Три новых возгорания зарегистрировано в лесном фонде в Жигаловском, Катангском и Киренском районах, одно — на землях «Заповедного Прибайкалья».

В тушении пожаров участвуют 703 человека и 100 единиц техники, в том числе 25 бульдозеров и 15 тракторов. Накануне для тушения пожаров привлекалось 14 воздушных судов, на очаги огня было совершено 15 сбросов воды общим объемом 390 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с лесными пожарами в Иркутской области находится на контроле федеральных и региональных властей. Для тушения очагов возгораний в Приангарье направлена тяжелая инженерная техника Минобороны России.