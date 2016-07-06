Красногорск, 6 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Московской области планирует собрать около 13 миллиардов рублей в 2016 году. Тем временем израсходовать на капремонт жилых многоквартирных домов планируется более 10,5 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Олег Большаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vlg-media.ru Капитальный ремонт многоквартирного дома

«На 2016 год сумма еще не была собрана, так как год еще не закончился. У гас ставка 8 рублей 30 копеек, 8 рублей 80 копеек — в зависимости от периодов. Расходы на 2016 год — чуть больше 10,5 миллиардов рублей. Закон обязывает Фонд капремонта иметь механизм финансовой устойчивости, то есть 20% средств Фонд должен резервировать на своем счете от собранного. Мы понимаем, что планы по сбору на 2016 год — примерно 12,5−13 миллиардов рублей», — пояснил Большаков.

Он также отметил, что в 2015 году удалось собрать чуть меньше показателя 2016 года — на 300−400 миллионов рублей.

«Расходы по 2016 году распределяются следующим образом: лифтовое хозяйство — 2,9 миллиарда рублей, газовое хозяйство — 200 миллионов, все остальные средства — общестроительные работы», — заключил Большаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность области перед Фондом капремонта Подмосковья составляет около 4−5 миллиардов рублей. Тем временем жители считаются наиболее дисциплинированными плательщиками взносов, в то время как наибольшая часть задолженности падает на собственников нежилых помещений.