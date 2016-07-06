В Подмосковье планируют собрать 13 миллиардов рублей на капремонт
Красногорск, 6 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Московской области планирует собрать около 13 миллиардов рублей в 2016 году. Тем временем израсходовать на капремонт жилых многоквартирных домов планируется более 10,5 миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Олег Большаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На 2016 год сумма еще не была собрана, так как год еще не закончился. У гас ставка 8 рублей 30 копеек, 8 рублей 80 копеек — в зависимости от периодов. Расходы на 2016 год — чуть больше 10,5 миллиардов рублей. Закон обязывает Фонд капремонта иметь механизм финансовой устойчивости, то есть 20% средств Фонд должен резервировать на своем счете от собранного. Мы понимаем, что планы по сбору на 2016 год — примерно 12,5−13 миллиардов рублей», — пояснил Большаков.
Он также отметил, что в 2015 году удалось собрать чуть меньше показателя 2016 года — на 300−400 миллионов рублей.
«Расходы по 2016 году распределяются следующим образом: лифтовое хозяйство — 2,9 миллиарда рублей, газовое хозяйство — 200 миллионов, все остальные средства — общестроительные работы», — заключил Большаков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность области перед Фондом капремонта Подмосковья составляет около 4−5 миллиардов рублей. Тем временем жители считаются наиболее дисциплинированными плательщиками взносов, в то время как наибольшая часть задолженности падает на собственников нежилых помещений.