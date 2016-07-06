Майкоп, 6 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Адыгее продолжается прием документов от кандидатов на предстоящие 18 сентября выборы. На сегодня заявления об участии в выборах в Государственную думу по адыгейскому одномандатному избирательному округу подали два кандидата. Они будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента в порядке самовыдвижения. Такую информацию на встрече с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым озвучил председатель Центризбиркома республики Нурбий Самогов, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Подробнее: Два кандидата в Адыгее подали документы на выборы в Госдуму РФ

Также, по словам главы республиканского ЦИК, о самовыдвижении на выборы депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи заявили пять кандидатов. От политических партий уведомлений о выдвижении кандидатов или списков кандидатов пока не поступало.

«Выборы в Государственную думу России, в Государственный Совет-Хасэ Адыгеи и муниципальные выборы — главное политическое событие этого года. Надеемся, что выборные мероприятия пройдут на традиционно высоком организационном уровне, прозрачно и без нарушений», — сказал глава Адыгеи.

Как добавил Нурбий Самогов, средства на подготовку и проведение избирательной кампании уже поступили как из федерального, так и из республиканского бюджета. Сформированы 264 избирательных участка, создан резерв состава избирательных комиссий.

Читайте также: Единороссов на выборах в Госдуму от Адыгеи поведёт глава Аслан Тхакушинов

Глава ЦИК Адыгеи отметил, что в эту избирательную кампанию республика впервые получила возможность претендовать на два депутатских кресла — по одномандатному избирательному округу и по партийным спискам. До сих пор в Госдуме республику представлял один депутат. Ещё одно новшество касается Госсовета-Хасэ Адыгеи — изменится его количественный состав. В шестом созыве будет избрано 50 депутатов вместо нынешних 54.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Адыгее состоятся выборы депутатов Государственной думы России, депутатов Государственного Совета-Хасэ республики шестого созыва, а также выборы глав муниципальных образований и депутатов советов народных депутатов в населённых пунктах Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Тахтамукайского и Теучежского районов. Приём уведомлений от кандидатов начался 10 июня.