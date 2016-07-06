Ярославль, 6 июля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В 15 тысячах квартир жителей Ярославля могут отключить газ, так как они не обеспечили доступ газовиков в свои квартиры при плановых проверках внутриквартирного оборудования. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил первый заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одном доме, на улице Суздальской 190, газ уже был отключен в 3 подъездах 8 июня. Массовые проверки газовых сетей и оборудования начались после взрыва газа в жилом доме в феврале 2016 года, в результате которого погибли 7 человек. Следственные органы и прокуратура тогда обвинили газовиков в том, что при плановой проверке они не смогли попасть в ряд квартир дома, в том числе в ту, где произошел взрыв, и не предприняли никаких действий в дальнейшем.

В итоге сами газовики ужесточили меры и отключили газ в доме, где не все собственники обеспечили доступ в квартиры после обнаруженной утечки. Такие же действия могут ожидать и других ярославцев.

«15 тыс абонентов не обеспечили допуск в квартиры. Но мы не можем их одновременно отключить. По ним начата процедура отключения, высланы уведомления», — рассказал депутатам муниципалитета первый заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов.

Отключить каждую квартиру невозможно, поэтому число оставленных без газа квартир может быть еще больше. Ряд депутатов заговорили об угрозе «веерных отключений».

Помимо проблемы доступа в квартиры существует и проблема оплаты работ по диагностике газовых сетей и заключению договоров. Отсутствие договора также влечет за собой прекращение газоснабжения. Между тем, как признают в мэрии Ярославля, физически найти и заставить каждого собственника или нанимателя квартиры заключить договор на обслуживание невозможно.

«Чтобы не допустить массовых отключении мы предлагаем оформлять поручение от жителя управляющей организации заключить за него договор с специализированной организацией за его средства. Предлагаем считать, что если большинство собственников дали такое поручение, то все собственники дома дали такое поручение. Трудно всех охватить. Требования законодательные вышли еще в 2013 году, однако эти требования не предъявлялись. В связи с известными событиями, взрывом газа, такая работа началась», — сказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Мэрия Ярославля начала проводить собрания собственников для заключения договоров с газовиками. Однако власти признают, что сделать это в ближайшее время не удастся и просят структуры Газпрома отложить отключение топлива.

«Практически все наши управляющие компании получили уведомление от специализированной организации о том, что необходимо провести диагностику газовых сетей и в случае ее не проведения газ может быть отключен. Но мы понимаем, что это сделать нереально в указанные сроки в 3000 домов. Всего одна организация имеет лицензию на это. Реальный срок — полтора-два года. Мы предлагаем не приостанавливать подачу газа в такие дома», — сказала Наталья Шетнева.

Кроме того, мэрия подготовила постановление, которое разрешает управляющим компаниям включать в квартплату затраты на проведение диагностики газовых сетей, что приведет к удорожанию коммунальных услуг в таких домах. Мнения депутатов муниципалитета разделились. Коммунист Валерий Байло сказал, что отключать газ недопустимо.

«Поступают жалобы от бабушек, что приходят из специализированной организации и требуют заменить плиту, иначе грозят отключить газ всему стояку. А откуда у бабушки деньги на новую плиту?» — возмутился Валерий Байло.

«Надо научить человека, которого за 70 лет разучили управлять своим жильем, вновь это делать. Нормальные люди обеспечат доступ в свои квартиры, чтобы избежать взрыва, избежать беды. Нужно привлекать полицию, власти для того, чтобы разыскать таких людей и провести необходимые проверки», — заявил депутат Сергей Смоленский.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин заподозрил газовиков в желании заработать на проблеме, а также переложить ответственность с самой организации на людей.

В итоге конкретного решения, которое бы устроило все стороны, на заседании муниципалитета найдено не было. При этом представитель «Газпром газораспределение Ярославль» заявил, что возобновление подачи газа в дом на улице Суздальской возможно только после того, как 100% собственников заключат договоры на обслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей.