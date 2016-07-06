Якутск, 6 июля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В будущем ответственность за использование допинга в спорте может быть ужесточена. Об этом 6 июля в ходе церемонии открытия VI международных спортивных соревнований «Дети Азии» в Якутске заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«На одном из недавних совещаний с правительством у президента рассматривали и другие варианты изменения законодательства, включая изменения даже ряда правил уголовно-процессуального закона, для того, чтобы такие дела получали лучшее правоохранительное и оперативное сопровождение, чтобы можно было понять, что и где происходило, и нам потом не пытались цыкать из других мест и говорить о том, что те или иные события не зафиксированы», — сказал Медведев.

Он напомнил о рассмотрении Госдумой в первом чтении законопроекта об ужесточении наказания за употребление или склонение к употреблению допинга: «Было подготовлено несколько законов, в том числе законопроект, который уже прошел через горнило Государственной Думы, прошел первое чтение, и, естественно, он будет дальше рассмотрен и принят. Он направлен на криминализацию ряда действий, которые связаны с обвинением в использовании допинга или иных препаратов, которые запрещены со стороны тренеров, медицинских специалистов».

Медведев подчеркнул, что ситуация с допингом в российском спорте является «разогретой и резонансной».