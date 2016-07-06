Мурманск, 6 июля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере капитан мурманского судна получил условный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Сергей Остроумов являлся капитаном российского судна МК-0149 «БРИЗ», принадлежащего ООО «Экосоюз», — отметили в ведомстве. — Реализуя умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов, путём уклонения от уплаты таможенных платежей, Остроумов незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза 80 тонн дизельного топлива».

Приговором Ленинского районного суда Сергею Остроумову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Отметим, случаи контрабанды нефтепродуктов не редки, как сообщало ИА REGNUM, часто правоохранители задерживают грузы, следующие из Казахстана.

В частности, в мае сотрудники Алтайской таможни совместно с сотрудниками органов внутренних дел задержали контрабандистов, которые намеревались ввезти из Казахстана 175 453 литра автомобильного бензина марки АИ-92 (128,9 тонны) и 39 720 литров дизельного топлива (33,3 тонны) на общую сумму 7 109 433,4 рубля. Это была самая крупная партия за всю историю Алтайской таможни.