Шлиссельбург, Ленинградская область, 6 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Крыша магазина «Пятерочка» на улице Затонная в городе Шлиссельбург Ленинградской области обрушилась, не выдержав дождя и шквального ветра. Никто не пострадал, поскольку это случилось в ночное время. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили очевидцы в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

pattaya.zagranitsa.com Обрушение кровли

Как пишут пользователи соцсетей, по предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившейся дождевой влаги в сливных водостоках. В результате, по словам очевидцев, балки не выдержали, и крыша упала на аптеку внутри магазина.

Как утверждают местные жители, обрушение произошло не впервые: в прошлый раз кровля рухнула на входе в магазин. «Проектирование здания не допускало появление на крыше ни воды, ни снега, а водосливы были не рассчитаны на пропускание большого количества воды, вдобавок к этому решетки водосливов необходимо было регулярно чистить от опавшей листвы, что никто не делал», — считают свидетели происшествия.

Пресс-служба компании «X5 Retail Group», в которую входит сеть магазинов «Пятерочка», пока никак не прокомментировала случившееся. В ГУ МЧС по Ленинградской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что заявки об этом происшествии в ведомство не поступало.