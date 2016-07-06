Москва, 6 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Информация о взрыве баллона с химической смесью в здании парламента в Москве не соответствует действительности, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Днем на горячую линию МЧС поступила информация о том, что один человек пострадал в ходе строительных работ в здании № 2 по Георгиевскому переулку, пояснили в МЧС.

«Туда наши подразделения выезжали. Внутри здания на кожу рабочего попала жидкость для отбеливания напольных покрытий. Взрыва не было», — говорится в сообщении.

Врачи осмотрели пострадавшего рабочего и направили его в больницу. Лаборатория МЧС провела обследование на месте происшествия, не выявив угрозу для жизни и здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что при взрыве в одном из помещений Госдумы пострадал рабочий, выполнявший обработку паркетных полов.

Неизвестная причина привела к разгерметизации баллона с химическим составом, находившегося внутри устройства, которое использовал мужчина, при этом рабочий получил химические ожоги кожи лица и глаз.