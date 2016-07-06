Иркутск, 6 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. На ремонт дорог в Иркутской области поступят дополнительные средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья. По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, 210,4 млн рублей поступят на ремонт дорог общего пользования и 52,5 млн рублей на приведение в порядок дорог, ведущих в садоводства. Обязательное условие — софинансирование проведения работ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Светлана Свиркина уточнила, что 210,4 млн рублей по областной государственной программе развития дорожного хозяйства, рассчитанной до 2020 года, поступит в пять муниципальных образований. На эти средства капитальные ремонты проведут в Свирске, Кутулике, в муниципальном образовании «Новонукутское». Первые этапы капитального ремонта состоятся в Саянске и в Алзамайском муниципальном образовании.

52,5 млн рублей, которые дополнительно выделили на ремонт дорог к садоводствам, направят в два муниципальных образования. 30,5 млн рублей — в Братское и 22 млн рублей — в Ангарский городской округ. Всего же в 2016 году на приведение в порядок трасс, ведущих к садоводствам, в областном бюджете заложено 112,5 млн рублей. Их хватит на выполнение всех заявок, которые поступили от муниципальных образований.

Так, в этом году отремонтируют дорогу к дачам в Киренске, в Братском районе — к СОНТ «Таёжный ключ». В Ангарске в программу попали сразу три объекта — подъезды к СНТ «Нива», «Аэлита», «Этилен», в Усолье-Сибирском и Усольском районе приведут в порядок дороги к садоводствам «Ёлочка», «Строитель-1», «Коммунальник». В Иркутском районе — к садоводству «Светофор» на Александровском тракте и к СНТ «Светлое» в районе Мельничной Пади, сообщили в ведомстве.