Красногорск, 6 июля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Задолженность Подмосковья перед Фондом капремонта области составляет около 4−5 миллиардов рублей. Тем временем жители считаются наиболее дисциплинированными плательщиками взносов, в то время как наибольшая часть задолженности падает на муниципалитеты и ведомства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Олег Большаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

«Фонд капитального ремонта существует третий год. Задолженность по Московской области достаточно большая. Речь идет примерно о 4−5 миллиардах рублей. Чаще всего жители добровольно оплачивают как только приходят платежки с долгами прошлых периодов. Каких-то экстраординарных методов взыскания мы еще не применяли», — пояснил Большаков.

По словам гендиректора фонда, наряду с жителями платежи за капитальный ремонт должны вносить собственники нежилых помещений, находящихся в доме, и собственники жилых помещений, то есть муниципалитеты, ведомства, организации. Наибольшая часть долгов выпадает на последнюю категорию.

«Жители — наиболее дисциплинированные плательщики. Основная работа по взысканию ведется либо с ведомствами, которые должны серьезные суммы, и муниципалитетами. Это в основном судебные процедуры», — заключил Большаков, подчеркнув, что Фонд капитального ремонта планирует увеличить собираемость платежей до 90%. На сегодняшний день эта цифра составляет 80%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фактическая собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Подмосковье за 2015 год превысила 85%. Такие данные корреспонденту агентства озвучили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Так, из собранных в 85 субъектах России в 2015 году взносов, которые затем истратили на ремонт в регионах, на Московскую область приходится треть — более 8 миллиардов рублей.