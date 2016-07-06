Севастополь, 6 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Севастополе темпы роста инвестиций и капитала за первый квартал 2016 года чуть выше российских. Об этом 6 июля заявил губернатор Севастополя Сергей Меняйло в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

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«Несмотря на то, что было ограничение по электроэнергии, темпы роста инвестиций и капитала, по данным Росстата, за первый квартал 2016 года чуть выше российских, — сообщил Меняйло. — На сегодняшний момент зарегистрирован 151 резидент свободной экономзоны, поступило ещё 71 заявление. В общей сложности объём инвестиций — это 18 с лишним миллиардов рублей».

Меняйло отметил, что некоторые из проектов, реализованных в рамках СЭЗ, были представлены на Международном экономическом форуме в Ялте.

«На сегодняшний момент темп роста собственных доходов составил 139%, это более чем 1,2 миллиарда по отношению к первому кварталу прошлого года. Но здесь не учтены пока ещё налоги на имущество и транспортный налог», — доложил президенту губернатор.

«Идёт работа по реализации индустриального парка. Изъявили желание, и мы сегодня работаем с 16 компаниями, из них 10 — это севастопольские компании: импортозамещение, приборостроение, высокотехнологичное производство», — отметил глава Севастополя.