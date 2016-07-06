Эйндховен, Нидерланды, 6 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Голландский футбольный клуб «ПСВ» заявил о переходе бельгийского форварда команды Максима Лестьенна в казанский «Рубин», сообщает официальный Twitter эйндховенского клуба.

vprognoze.ru Флаг ФК «Рубин»

Контракт 24-летнего нападающего будет рассчитан на четыре года. В минувшем сезоне Лестьенн на правах аренды, предоставленной катарским клубом «Аль-Араби», выступал за «ПСВ» в 14 матчах чемпионата Нидерландов и забил один гол.

В составе клуба футболист стал чемпионом Нидерландов и обладателем Суперкубка страны, дойдя до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что на данный момент «Аль-Араби» и «Рубин» не подтверждали факт трансфера Максима Лестьенна.