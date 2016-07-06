Москва, 6 июля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня, 6 июля, провёл встречу с послом Германии Рюдигером фон Фричем и послом Франции Жан-Морисом Рипером. На переговорах российский дипломат выразил тревогу по поводу того, что украинские вооружённые силы в последнее время наращивают активность на линии соприкосновения c территорией Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружённые силы Украины

Отмечается, что урегулирование ситуации на Украине стало главной темой переговоров дипломатов. «Обострение обстановки отмечают и наблюдатели СММ ОБСЕ. Налицо все симптомы того, что украинскими военными готовится силовая операция», — сообщили в пресс-службе.

Послы отметили, что подобные действия с украинской стороны являются недопустимыми: они могут стать угрозой для мирного урегулирования процесса, «обнулив» все достигнутые к данному моменту результаты. Представитель МИДа России выразил надежду, что коллеги из Германии и Франции смогут повлиять на Киев, предотвратив «военный сценарий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ДНР подразделения ВСУ за последние сутки 438 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВС ДНР из минометов и САУ.