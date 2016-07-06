Москва, 6 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Единый реестр авторских прав следует создавать на добровольной и конкурсной основе, в противном случае он станет монополистом, к деятельности которого будут предъявлять претензии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил замглавы Минкосвязи РФ Алексей Волин в Госдуме на расширенном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты творческой деятельности, в том числе авторских и смежных прав.

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«Наш подход как министерства заключается в том, что мы считаем, что точно стартовать надо с добровольного реестра, который будет создан самими представителями индустрии. Потому что если мы пойдем по пути искусственного реестра, к тому же еще монопольного, который создан при участии государственной структуры, мы получим второго монополиста, и все те претензии, которые идут к сегодняшнему монополисту, неминуемо придут и к новому монополисту, которого мы создадим», — отметил он. По словам Волина, в этом процессе «должна быть определенная конкурсность».

Волин также рассказал, что министерство активно работает над законопроектом о блокировке зеркал интернет-сайтов. «Мы сейчас достаточно активно разрабатывали новую версию законопроекта, где речь шла о блокировке зеркал. Мы столкнулись с одной проблемой — что Роскомнадзор реально сегодня был бы и рад помочь правообладателям, но они не могут сами начать блокировку этих зеркал по собственному решению, что, конечно, ускорило бы процесс, потому что мы просто подставим тогда под очень серьезные иски», — сказал Волин.

«Поэтому сегодня по этому законопроекту мы вынуждены идти по пути так называемого «судебного приказа», что требует куда больше времени, но зато гарантирует наших коллег от тех претензий, которые к ним могут быть», — сказал замглавы Минкосвязи, добавив, что ряд блокировок «вызывает не только серьезное общественное обсуждение, но и зачастую прямые претензии».

Волин отметил прогресс в плане развития договорного управления авторскими правами. «В отношении договорного и бездоговорного управления правами мы видим, что сегодня у нас есть определенные сторонники бездоговорного управления — это, прежде всего крупные телевизионные каналы, которые не хотят мучиться и искать отдельного автора, кому надо перечислять. Параллельно с этим мы видим, что в регионах начали достаточно эффективно работать альтернативные системы, которые позволяют начать выплату правообладателям за музыку, которая исполняется в ресторанах и торговых центрах», — рассказал Волин, подчеркнув, что эти системы «работают таким образом, что правообладатель получает SMS после каждого исполнения».