Лондон, 6 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил 6 июля, что он готов взять на себя ответственность за просчеты, допущенные при подготовке вторжения в Ирак, сообщает Reuters.

Center for American Progress Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр

С таким заявлением Блэр выступил в ответ на публикацию «Иракского расследования» Джона Чилкота, который провел анализ участия Великобритании во вторжении в Ирак.

«Данный доклад должен положить конец обвинениям в недобросовестности, лжи и обмане», — отметил бывший глава Лейбористской партии. «Независимо от того, что согласны или несогласны люди с моим решением начать боевые действие против Саддама Хусейна, я принял его добросовестно и в рамках того, что, как я считал, было лучшими интересами моего государства».

Блэр заметил, что докладе Чилкота высказаны существенные критические замечания относительно подготовки и планирования войны.

«Я отвечу более детально на них позднее», — добавил он. «Я возьму на себя полную ответственность за любые просчеты, без исключений и отговорок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором расследования, которое шло почти 7 лет, стал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Тогда предполагалось, что расследование поможет извлечь уроки из конфликта.