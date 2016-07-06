Киев, 6 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Украины продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2017 года, говорится в

Анна Красноперова Эмбарго на продукты питания

Запрет на таможенную территорию товаров, которые идут из России, был введен указом правительства страны 30 декабря 2015 года. По словам первого вице-премьера, главы Минэкономики Украины Степана Кубива, продление эмбарго введено с целью обеспечения национальной безопасности Украины.

Кроме того, это ответ на торговые ограничения со стороны России, в частности, на указ президента РФ Владимира Путина о продлении российского продовольственного эмбарго в отношении украинских товаров.

Действие российских ограничений было продлено 29 июня до конца 2017 года.