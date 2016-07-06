Ярославль, 6 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Недоуменные вопросы ярославцев относительно внеплановой замены асфальта на Московском проспекте вынудили депутатов рассмотреть ситуацию 6 июля 2016 года на заседании муниципалитета Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото со страницы в Facebook Устранение «колейности» на Московском проспекте в Ярославле

«Начало работ вызвало резонанс в городе. Хотелось бы понять смысл принятых решений, объем работ», — обратился к чиновникам мэрии председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Сомнение в приоритетности работ на Московском проспекте, прошедшем реконструкцию к 1000-летию Ярославля и считавшемся образцово-показательным, высказали депутаты Вера Никольская, Анатолий Каширин и Павел Дыбин.

«Впечатление, что денег столько, что не знаем, куда вложить. Водители довольны состоянием проспекта, есть гораздо более запущенные дороги. К тому же, сняв асфальт, «заплевали» крошкой тротуары», — высказала мнение депутат Вера Никольская.

Прозвучало сомнение в качестве асфальта, который будет уложен на Московском. Снятый асфальт простоял 7 лет, а сколько простоит укладываемый компанией-субподрядчиком «Трасса», владельцем которой считается бизнесмен Вагинак Погосян, осужденный за мошенничество при выполнении контрактов на ремонт ярославских дорог?

«Было сделано качественно и надолго. Не местными подрядчиками, нареканий не было. Свои дорожники уложат новый и через полгода все станет еще хуже?» — задал вопрос депутат Анатолий Каширин.

Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Денис Зайцев пояснил, что мэрия выполняет предписания ГИБДД.

«Было представление от ГИБДД, касающееся безопасности. Образовалась колейность, превышающая нормы ГОСТа. На Московском проспекте у нас 22−23 маршрута общественного транспорта. Было решено отремонтировать «картами» 6 тыс кв. метров. Стоимость ремонта одного метра 660 рублей, т. е. всего около 4 млн рублей. Это деньги в рамках контракта на текущий ремонт», — пояснил Денис Зайцев.

На вопрос депутатов, сколько всего у мэрии таких предписаний, Денис Зайцев ответил, что около 118. Из них 50 выполнены. За невыполнение Департаменту городского хозяйства грозит штраф 300 тысяч рублей.

Остаётся только непонятным, считают ли в мэрии города Ярославля менее безопасным проезд частного и общественного транспорта по другим, совершенно разбитым улицам города, а также кто понесёт ответственность, если в результате ремонта компанией «Трасса» через год Московский проспект сравняется по качеству с другими дорогами города.