Севастополь, 6 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Реестр аварийного жилья в Севастополе не сокращается, а напротив, расширяется. Об этом доложил губернатор Севастополя Сергей Меняйло на встрече с президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась сегодня, 6 июля, и была посвящена вопросам развития города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

belveder.name Жилая застройка Севастополя

В частности, глава Севастополя информировал президента о мерах, принимаемых в городе для расселения аварийного жилого фонда.

«Первый этап программы переселения из аварийного жилья — это 238 квартир. На сегодняшний момент нам осталось докупить 29 квартир, то есть до 1 сентября мы первый этап выполним, — сообщил Сергей Меняйло президенту. — На следующий год мы планируем порядка 600 квартир, потому что эти квартиры мы сейчас покупаем в фонде, который в Севастополе есть. До разработки документов генплана мы сейчас разработали и согласовали с Минстроем временные нормативы и уже определили восемь площадок для комплексной застройки микрорайонов с учётом всей социальной инфраструктуры. А пока будем закупать».

Губернатор добавил, что в 2017 году в Севастополе начнется строительство новых микрорайонов, в том числе планируется возвести около 200 тыс. кв. м социального жилья. «Думаю, в следующем году мы приступим к первой застройке микрорайона, это порядка 40 тысяч квадратных метров, а в другом — более 120 тысяч квадратных метров, жильё по социальным нормам», — сказал Меняйло.

Он подчеркнул, что изначально в распоряжении властей города был реестр, в котором насчитывалось 112 домов, признанных аварийными.

«Сейчас мы составляем этот реестр, и, к сожалению, он не уменьшается, а увеличивается: дома 1950−60-х годов постройки, есть ещё дома, которые были построены по глинобитной технологии, и некоторые из них были временным жильём, — добавил губернатор Севастополя. — В итоге сегодня есть даже такие моменты, что комнаты приватизированы, но дома в очень плохом состоянии».