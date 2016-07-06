Москва, 6 июля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В 2016 году, как и 12 лет назад, чувство свободы для жителей России — это возможность заниматься любимым делом. Каждый второй (50%) респондент дал такой ответ, при 53% ответов в 2004 году. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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На втором месте оказалось определении свободы, как возможности отрыто выражать свое мнение — так думают сегодня 30% жителей России. Однако в этом вопросе произошли достаточно ощутимые изменения. Число ответов сократилась с 38% в 2004 году, что дает уменьшение доли подобных высказываний на 20%.

Следующие строчки не претерпели за 12 лет особых изменений. О свободе получении информации заявили 22% сегодня при 21% подобных ответов при прошлом опросе.

О свободе, как возможности разбогатеть, сказали 20% респондентов, тогда как в 2004 году таких ответов было 17%. Также не произошло значимых изменений в количестве голосов, определяющих свободу как возможность выбирать власти на всех уровнях. Хотя все же стоит отметить небольшое сокращение подобных ответов с 14% до 11%.

Остальные высказывания получили, согласно последнему опросу, большую актуальность, чем 12 лет назад. Так, почти вдвое увеличилась доля тех, кто считает свободу возможностью выезжать за границу — с 11% до 19%. И почти вдвое больше российских граждан назвали сегодня свободой возможность получать образование за рубежом — с 6% до 11%.

Втрое — с 5% до 15% — выросло число граждан, кто приравнивает свободу к возможности не работать.

Вдвое увеличилась доля ответов с определением свободы, как возможности исповедовать различные религиозные мировоззрения. В 2004 году доля таких ответов составляла 5%, а сегодня — 11%.

Несмотря на снижение доли определений свободы, как возможности свободных выборов, в 2,5 раза — с 4% до 10% — выросла доля жителей России, ассоциирующих свободу с возможностью участия в политической жизни.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.