Астрахань, 6 июля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Астрахани работы по демонтажу здания обернулись гибелью рабочего. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 6 июля, отвечать за трагедию придется председателю СПК «Пироговский». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Само ЧП произошло 2 июня. В этот день председатель сельскохозяйственного производственного кооператива поручил трактористу вместе с вольнонаемными работниками произвести разбор полов в бывшем жилом строении СПК «Пироговский». Однако привлеченные к демонтажу люди стажировку не прошли. Кроме того, как уточнили в следственном ведомстве, подозреваемый в нарушение действующего законодательства об охране труда не обеспечил работников спецодеждой и другими средствами защиты.

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При разборе напольного покрытия произошел обвал потолка. В результате которого работник кооператива получил тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи. Председателю СПК, если его вина будет доказана, грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.