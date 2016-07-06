Чита, 6 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ исключило из партии первого секретаря читинского горкома Екатерину Щербакову. Как сообщили ИА REGNUM в крайкоме, решение бюро продиктовано грубым нарушением Щербаковой устава — она выдвинула свою кандидатуру на выборы депутатов Государственной думы по Даурскому избирательному округу, в то время как съезд КПРФ выдвинул по этому округу лидера забайкальских коммунистов Юрия Гайдука.

Борис Иогансон. Советский суд. 1928

Как отмечает «Коммерсантъ», «Единая Россия» своего кандидата в этом округе не выдвинула, поскольку округ считается «согласованным» под кандидата от ЛДПР, депутата заксобрания Василину Кулиеву.

Коммунисты отмечают, что «выходка» Щербаковой не означает, что в организации есть раскол. «Если Щербакова считает, что созрела стать депутатом Госдумы, то это ее личное решение. Никакого раскола в партии нет», — говорит Юрий Гайдук. Сама Щербакова заявляет, что «если бы я видела сильных людей, способных повлиять на обстановку в крае, я встала бы рядом с ними плечом к плечу, но я их не вижу».