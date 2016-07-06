Барнаул, 6 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Распоряжением губернатора Александра Карлина в Алтайском крае утвержден «План мероприятий по содействию импортозамещению до 2020 года». Как сообщает сегодня, 6 июля, официальный сайт региона, документ подготовлен в рамках исполнения Протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению и в соответствии с едиными для всех регионов Российской Федерации Методическими рекомендациями, утвержденными Минэкономразвития России.

официальный сайт Алтайского края Алтайский край взял курс на долгосрочное импортозамещение

По словам вице-губернатора, начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, в Плане сформированы основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере импортозамещения, перечень приоритетных инвестиционных проектов для создания новых и расширения действующих мощностей предприятий по производству импортозамещающей продукции и меры государственной поддержки для каждого из них.

Известно, что в этот перечень вошли 43 инвестиционных проекта: 14 проектов — в агропромышленном комплексе, 26 проектов — в промышленности, 3 проекта — в туризме. Также Планом определен механизм мониторинга и контроля за реализацией комплекса мер, направленных на стимулирование процессов импортозамещения в Алтайском крае.

В начале мая заместитель директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев в интервью редакции ИА REGNUM подчеркивал, что стратегия импортозамещения, работающая, в первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским производственникам.

По данным управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, наиболее активным участником импортозамещения является ООО «Агроцентр», выпускающий более 120 наименований запасных частей и рабочих агрегатов для сельхозтехники, а также ряд серий сельскохозяйственной техники.

«В сложившихся экономических условиях стоимость алтайской техники ниже, чем у европейских или американских производителей при сравнимых технических характеристиках, — подчеркнули в управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями). Это показало исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году, проведенное аналитическим центром «Клуба регионов».