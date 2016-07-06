Москва, 6 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Госкомиссия утвердила Экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая стартует на орбиту 7 июля с космодрома Байконур, утвержден госкомисией, сообщает официальный сайт госкорпорации «Роскосмос».

NASA Международная космическая станция

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым в новой серии пилотируемым кораблем «Союз МС» установлена на «гагаринской» стартовой площадке.

В состав экипажа вошли российский космонавт Анатолий Иванишин, астронавт NASA Кэтлин Рубенс и астронавт Японского космического агентства Такуя Ониси. Ониси и Рубенс не имеют опыта полетов в космос. Анатолий Иванишин отправится на орбиту во второй раз.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС» назначен на 4:36 мск 7 июля. Полет пройдет по «длинной схеме» и 9 июля в 7:12 мск космический корабль должен пристыковаться к российскому сегменту МКС.

Пилотируемый корабль «Союз МС» был создан в рамках модернизации кораблей «Союз ТМА». Он получил модернизированную систему управления движением и навигацией, фотоэлементы солнечных батарей увеличенной площади и мощности, новые системы электропитания, связи и пеленгации, бортового контроля и новую телевизионную систему.

Запуск «Союз МС» должен был состояться еще 24 июня, ноон был отложен для проведения дополнительной проверки нового оборудования и программного обеспечения.