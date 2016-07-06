Москва, 6 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Около 200 электровелосипедов появится на самых популярных велопарковках столицы уже в августе. В течение пилотного периода их прокат обойдется москвичам в ту же сумму, что и прокат обычных велосипедов, сообщает официальный портал мэрии Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На велосипедах

По словам заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в этом году количество поездок на велосипедах, взятых в прокат, возросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время в Москве работают 300 автоматических велосипедных станций, в этом году они открылись 21 апреля.

Столичный велопрокат действует с 2013 года. Чтобы взять в аренду двухколесный транспорт, нужно пройти регистрацию в системе велопроката и оплатить услугу банковской картой. Вернуть велосипед можно на любой из велосипедных станций.