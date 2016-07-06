Киев, 6 июля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. На Украине больше половины домохозяйств не смогут оплачивать новые коммунальные тарифы без оформления субсидии, заявил на брифинге 6 июля министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«На Украине, по подсчетам Минсоцполитики, почти 9 млн из 15 млн домохозяйств могут быть неспособны самостоятельно заплатить по новым тарифам. Это — приговор той социально-экономической политике, которая проводилась в нашей стране на протяжении последних 25 лет. Все предшествующие правительства боролись с тарифами, а мы считаем, что надо бороться с бедностью, надо бороться за повышение зарплаты, за повышение пенсий. За то, чтобы, как правильно говорят профсоюзы, чтобы европейским тарифам отвечали и европейские зарплаты, и европейские пенсии», — заявил Рева.

По словам министра, в правительстве Гройсмана «есть понимание» того, что надо делать с тарифами и как это надо делать.

«Сегодня мы получили поручение от премьер-министра Украины доработать с учетом требований, которые нам сегодня передали профсоюзы, генеральный тарифный договор. В переговорах по нему (договору) мы находимся на завершающей стадии, чтобы мы могли его подписать и реализовать… Речь идет о подготовке законопроектов, которые реформируют зарплаты и минимальные зарплаты. Это позволит повысить соцстандарты и получить людям реальные деньги, чтобы улучшить свое материальное положение», — прогнозирует Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Киеве Федерация профсоюзов Украины совместно с другими профсоюзными объединениями проводит всеукраинский марш протеста против резкого повышения коммунальных тарифов. В акции участвуют тысячи человек, зафиксированы первые столкновения с полицией.

Согласно подсчетам партии «Оппозиционный блок», после очередного подорожания коммунальных тарифов с 1 июля только за отопление и горячую воду обычной двухкомнатной квартиры нужно будет выложить 2420 гривен, а общий счет за ЖКХ составит порядка 3100 грн, при том что минимальная пенсия в стране составляет 1130 гривен, а минимальная зарплата — 1450 гривен.