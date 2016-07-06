Воронеж, 6 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Более 200 студентов из высших учебных заведений Воронежской, Кемеровской, Архангельской, Оренбургской, Томской, Калужской и Московской областей примут участие в строительстве новых блоков Нововоронежской АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Федя, Шурик и Михаил Пуговкин

6 июля в Нововоронеже стартовала межрегиональная студенческая стройка «Мирный Атом 2016», всего в ней примут участие 13 стройотрядов. Студенты займутся отделочными, бетонными, вентиляционными работами на шестом энергоблоке НВ АЭС. Работы будут вестись в течение почти двух месяцев

«График у них сдельный, где-то щадящий. К каждому отряду обязательно будет приставлен куратор от организации, в которой они будут работать», — сказал вице-президент — руководитель проекта сооружения НВ АЭС-2 АО «НИАЭП» Виталий Полянин.

Всего за последние несколько лет в строительстве новых энергоблоков НВ АЭС приняли участие около 700 бойцов студенческих строительных отрядов из 20 регионов России.

Как напоминает ИА REGNUM, строительство новых, инновационных энергоблоков по проекту «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС стартовало в 2007 году. Всего планируется строительство двух блоков — №6 и №7, мощность каждого составит 1200 МВт. В настоящее время первый из двух новых блоков готовится к пуску. 20 мая реакторная установка инновационного энергоблока №6 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

Сейчас на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находятся три энергоблока: №№№3,4 и 5. Последний, пятый блок был пущен в 1980 году и недавно прошел капитальный ремонт.