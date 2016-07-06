Миасс, Челябинская область, 6 июля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Миасский автомобильный завод «Урал» планирует сократить до 400 человек. Сокращения коснутся сотрудников пенсионного возраста, а также работников вспомогательных производств. Молодые кадры руководство постарается сохранить, в случае необходимости, переквалифицировать и трудоустроить в рамках собственных производственных мощностей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник из профсоюзной среды предприятия.

Бен Шан. Безработные. 1938

По данным источника, в начале июня 2016 года управляющий директор автомобильного завода «Урал» — Виктор Кадылкин на собрании мастеров и бригадиров озвучил планы по развитию предприятия. Государственный заказ завод получил, однако, несмотря на это, сотрудников могут отправить в корпоративный отпуск с 25 июля по 8 августа. В случае ухудшения ситуации отпуск может начаться с 15 июля.

Об основных проблемах производства корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из сотрудников завода. По его словам, сейчас существует острая проблема расчета с поставщиками за полученные материалы, необходимые для производства. Вследствие этого работа предприятия становится неритмичной. Например, в среду конвейер может остановиться, так как закончились комплектующие, а в субботу сотрудников выводят на работу, так как поступили запчасти для производства. Проблема, по мнению руководства, связана с получением государственных средств, поступающих на спецсчета, которыми можно воспользоваться только после отгрузки готовой продукции. Таким образом, происходят задержки в платежах поставщикам. Во-вторых, существенные перебои связаны с поставкой моторов для автомобилей. У моторного завода аналогичные проблемы со своими поставщиками, и так по цепочке. В-третьих, якобы не отлажена внутренняя логистика на заводе.

Еще одна проблема завода — это, по данным источника, наличие многочисленных частных фирм, покупающих и переоборудующих автомобили. Небольшие частные компании получают автомобили (шасси) с завода, «навешивают» дополнительное оборудование и продают конечным потребителям, в том числе государственным заказчикам.

Отметим, тяжелое положение с занятостью испытывают и другие промышленные предприятия горнозаводской зоны. На совещании губернатора с главам моногородов в начале июля ситуация в Сатке признана ухудшающейся, а в городе Бакале — катастрофической. В Златоусте крайне нестабильно работает Златоустовский металлургический завод. После массовых сокращений в 2012—2013 годах предприятие несколько раз реорганизовывалось, однако выправить ситуацию, судя по всему, руководству не удалось. В Кусе на двух ранее крупных, с многотысячными коллективами рабочих, предприятиях планируется постепенное сокращение. На Кусинском литейно-машиностроительном заводе с советских времен из 5-тысячного коллектива осталось лишь 200 сотрудников. На заводе точных камней «Токам» похожая ситуация. Но и это количество работающих будет «оптимизировано».

Некоторые предприятия вынуждены принимать новых сотрудников по временным договорам. В случае падения производства, это исключит затраты на пособия по сокращению персонала. С работником просто завершают трудовые отношении по причине истекшего срока трудового контракта.

История предприятия «Урал», как многих других предприятий Южного Урала, началась в годы Великой Отечественной войны. Летопись Миасского автомобильного завода официально начинается с 30 ноября 1941 года, когда Государственный Комитет обороны СССР решил организовать в Миассе автомоторное и литейное производства, эвакуированные с Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). В 2001 году предприятие входит в состав «Группы ГАЗ», контролируемой российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Автомобильный завод «Урал» является ведущим производителем полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. На базе шасси автомобилей «Урал» выпускаются сотни образцов спецтехники: вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплексов, горной промышленности и коммунального хозяйства. Семейство автомобилей «Урал» поставляется в Российскую армию.