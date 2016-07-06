Москва, 6 июля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Государство должно обеспечить надежную законодательную конструкцию для контроля защиты авторских прав — по аналогии с пенсионными гарантиями и медстрахованием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе заседания рабочей группы.

Иван Куликов. Портрет писателя Е.Н.Чирикова (фрагмент). 1904

«Нам в целом нужно определиться в главных вопросах, в том числе какую роль должно играть государство в вопросах деятельности авторских сообществ», — сказал парламентарий.

«Считаю, что задача государства — обеспечить очень надежную законодательную конструкцию и эффективно контролировать вопросы прямо связанные с соблюдением прав творческих людей, как это, к примеру, делается сейчас в части наведения порядка с пенсионными гарантиями и медицинским страхованием», — заявил Нарышкин.

Экономическая, культурная и международная значимость защиты авторских прав растет, а регулирование этой сферы в современном мире становится своеобразным экзаменом на конкурентоспособность национальных юрисдикций, подчеркнул спикер Госдумы.